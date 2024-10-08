Kassam Tugayları Gazze'ye Giren İsrail Askerlerine Saldırı Düzenledi

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail askerlerine yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamalarda, saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Kassam mücahitlerinin Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Blok 2 bölgesine giren düşman askerleriyle çatışmaya girdiği" ifade edildi.

Çıkan çatışmada, İsrail askerleri arasında ölen ve yaralananların olduğu vurgulandı.

Kassam'dan yapılan ikinci açıklamada, "kuzeydeki Tevam Mahallesi'nde çıkan çatışmada Siyonist askerlerden birinin sıfır mesafeden öldürüldüğü, bölgeye gelen yardım helikopterindeki askerlere yönelik antipersonel patlayıcılarla düzenlenen saldırılarda da İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu" belirtildi.

Aynı bölgede İsrail askerilerini taşıyan bir aracın patlayıcılarla hedef alındığına yer verilen açıklamada, İsrail'e ait bir Merkava tankının da "Şuvaz" adlı el yapımı patlayıcı ile hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail ordusuna düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Kudüs Seriyyeleri'nin açıklamasında, Gazze Şeridi'ne paralel bölgede gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan Sderot ve diğer Yahudi yerleşimlerine roketle saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Kassam ve Kudüs Seriyyeleri'nin söz konusu açıklamalarına ilişkin İsrail tarafından henüz yorum yapılmadı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 744 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA