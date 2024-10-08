Ülke Bu Olayla Çalkalanıyor... Yardım Kuruluşunda 'Çocuk Kaçakçılığı' İddiası!

Guatemala'da savcılık nisan ayında yardım kuruluşunun sınırdan 'çocuk kaçakçılığı' yaptığı iddiası için kurum yetkililerinden bilgi talep etti. Yardım kuruluşundaki yetkililerin, baskınlardan önce yaptığı açıklamada kendilerine yönlendirilen iddialardan haberdar oldukları ve bunları yalanladıkları vurgulanmıştı.

KANIT ARANDI

Konu hakkında açılan davadan sorumlu olan Savcı Rafael Curruchiche, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile baskının ülkenin farklı bölgelerinde 'büyük öneme sahip ulus ötesi bir soruşturma' kapsamında yürütüldüğü açıklamasında bulundu. Savcı Curruchiche, kimliği belirsiz bir yabancı tarafından yapılan ihbarın üzerine 'suçlamaları destekleyebilecek herhangi bir kanıt aramak için' yardım kuruluşunun bazı ofislerine baskın düzenlendiğini açıkladı.

KURUM 48 YILDIR FAALİYETTE

Guatemala'yı derinden etkileyen 1976 depreminden bu yana Save the Children yardım kuruluşu bölgede faaliyet gösteriyor. Kriz bölgelerindeki çocuklara yardım eden kuruluş, perşembe günü Guatemala yetkilileri tarafından düzenlenen baskın hakkında şu ana kadar yorum yapmadı.

Ancak geçen hafta, kendilerine yönlendirilen iddialar hakkında bilgi sahibi olduklarını belirten açıklamada 'iddiaların doğru olduğuna dair hiç bir kanıt olmadığı' vurgulandı.

Yardım kuruluşu geçen hafta, "Çocukların güvenliği ve uygunsuz davranışlarına ilişkin iddiaları çok ciddiye alıyoruz ve kapsamlı bir şekilde araştırmak için bağımsız soruşturma mekanizmalarımız var. Bu iddiaları doğrulayacak hiçbir kanıtımız yok ve göçmen çocuklara ve ailelerine sıkı güvenlik ve koruma standartları altında insani yardım sağlamak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.

Kaynak: Sputnik