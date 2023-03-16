Karabağ’da mayın patladı: 2 sivil hayatını kaybetti

Karabağ'ın Ağdam ilinde Ermeni askerlerinin daha önce döşediği mayının patlaması sonucunda bölgede hayvancılık faaliyetlerinde bulunan 2 sivil hayatını kaybetti.

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Karabağ’da mayın patladı: 2 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan’ın Karabağ’da 2020 yılında işgalden kurtardığı Ağdam ilinde Ermeni askerlerinin daha önce döşediği mayının patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da bulunan Ağdam ilinin Yusufcanlı köyünde mayın patlaması meydana geldiği bildirildi. İşgal döneminde döşenen mayının patlaması sonucu bölgede hayvancılık faaliyetlerinde bulunan İsrail Hasanov (24) ve Amid Hasanov (36) isimli iki sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı. Savcılık tarafından olay yerinde gerekli çalışmaların yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Ağdam, 44 gün süren Karabağ Savaşı sırasında 20 Kasım 2020’de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.

 

Kaynak: İHA

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Azerbaycan - Ermenistan gerilimi
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