Kanada'da Boru Hattı Patladı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kanada’da bir boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası'nın kuzeydoğusunda bulunan Fort St. John yakınlarında Pazartesi akşamı bir boru hattının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yetkililer, patlamaya ilişkin ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve polis gönderildiğini bildirdi. Yerel sağlık hizmetleri, olay yerine dört ambulans yönlendirildiğini ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Patlamayla ilgili başlatılan incelemede suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA