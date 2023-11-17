K-Pop yıldızı Nahee beklenmedik şekilde hayatını kaybetti

Güney Koreli şarkıcı Nahee, son konserinden iki hafta sonra hayatını kaybetti. Genç şarkıcının ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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K-Pop yıldızı Nahee beklenmedik şekilde hayatını kaybetti

K-pop'ın en ünlü isimleri arasında yer alan Nahee 24 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Nahee'nin plak şirketi Mun Hwa sosyal medya hesabından duyurdu.

"NAHEE GÖKYÜZÜNDE BİR YILDIZ OLDU"

Plak şirketinin yaptığı açıklamada, "Şarkıcı ve söz yazarı Nahee, dünyamızdan ayrıldı. Gökyüzünde bir yıldız oldu. Nahee'yi destekleyen ve seven tüm hayranlarına ani bir haber verdiğim için üzgünüm. Merhumun son yolculuğuna en derin taziyelerimizi gönderiyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÖLÜM NEDENİ HAKKINDA BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Son konserinin üzerinden yalnızca iki hafta geçen Nahee'nin ölüm nedeni hakkında açıklama yapılmadı. Hayranları genç şarkıcının ani ölümüyle yasa boğuldu.

NAHEE KİMDİR?

Nahee, müzikal çıkışını 2019'da elektronik esintili 'Blue City' adlı parçasıyla yapmıştı. Müzisyen, daha sonra 'Blue Night' ve 'Gloomy Day' şarkılarını dinleyicilerinin beğenisine sunmuştu.

Nahee'nin diğer parçaları arasında 'I'm Not Fine', 'I'm So Confused, 'Love Note', 'I Can't Sleep' ve 'Treasure' yer alıyordu. Nahee, pop ağırlıklı 'Rose' adlı son şarkısını ise geçtiğimiz temmuz ayında çıkmıştı.

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