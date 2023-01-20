Joe Biden'dan 'gizli belge' açıklaması: Hiçbir pişmanlığım yok

ABD Başkanı Joe Biden, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" dedi.

Biden, doğal afetlerin tahrip ettiği California'yı ziyaret ederek, afetten etkilenen bölgeleri yerel yöneticilerle birlikte inceledi.

Burada yaptığı konuşmasının sonunda gazetecilerin "gizli belgelerle" ilgili soruları karşısında Biden, "Burada ciddi bir sorunumuz var. Amerikan halkı bana neden bu hususta (California'daki afet) soru sormadığınızı tam olarak anlamıyor" diyerek tepki gösterdi.

Biden, "bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu" söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti.

Meselenin çözülmesi için ilgili birimlerle tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydeden Biden, "Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti. 14 Ocak' tarihinde de Beyaz Saray, Biden'ın Delaware’deki evinden 5 "gizli" ibareli belge daha çıktığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.