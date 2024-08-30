Japonya’yı Tayfun Vurdu! Üretim Durdu, Ulaşımda Seferler İptal Edildi

''Şanşan'' olarak isimlendirilen tayfun, cuma günü Japonya'nın birçok bölgesini şiddetli yağmur altında bıraktı. Fırtınanın merkezinden yüzlerce kilometre uzakta sel ve heyelan uyarıları yapıldı, seyahat hizmetleri askıya alındı ve bölgedeki fabrikalarda üretim durduruldu. Japonya'nın Afet Yönetim Ajansı (FDMA) fırtınayla bağlantılı olaylarda en az dört kişinin öldüğünü, 99 kişinin yaralandığını duyurdu. Kyushu Elektrik Enerjisi Şirketi, Kyushu'da yaklaşık 250 bin hanenin elektriksiz kaldığını aktardı. Yaklaşık 180 evin hasar gördüğü felakette, Kyushu'da 48 binden fazla hane hala elektriksiz durumda.

Şanşan'ın etrafında biriken sıcak ve nemli havalar, fırtınanın merkezinden uzak bazı bölgelere rekor seviyelerde yağışların yağmasına sebep oldu. Bölge sakinlerinin sel riski altındaki alanlardan uzaklaşmak için yüksek alanlara sığındığı aktarıldı. Japon yetkililer, yavaş hareket eden Şanşan'ın daha fazla sert yağış ve toprak kaymalarına yol açmasından endişe duyduklarını belirtti. Tropikal bir tayfun olan Şanşan şu anda Tokyo'nun 650 kilometre güneybatısında bulunuyor ve doğuya doğru saatte 7 mil hızla hareket ediyor.

Dört milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi gereken bölgelerde yaşayan yaklaşık 30 bin kişi güvenli barınaklara taşındı. Tren seferleri askıya alınırken Kyushu, Osaka, Kyoto ve Hiroshima gibi büyük şehirlere uçuşlar iptal edildi. Kamu hizmetleri kesintiye uğradı. Meteoroloji ajansı, fırtınanın hafta sonu ve gelecek hafta başlarında Tokyo'nun da bulunduğu merkez ve doğu bölgelerine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA