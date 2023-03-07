Balıkçı teknesi balina ile çarpıştı: 6 yaralı

Japonya’nın Kanagawa eyaleti açıklarında seyreden bir amatör balıkçı teknesi ile balinanın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Balıkçı teknesi balina ile çarpıştı: 6 yaralı

Japonya’nın Kanagawa eyaletindeki Miura şehri açıklarında seyreden bir balıkçı teknesi, yerel saatle 06.30 sıralarında balina ile çarpıştı.

Sarsıntının şiddetiyle teknede bulunan 40 ila 70 yaşları arasındaki 6 kişi hafif yaralandı. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından tekne, Maguchi Balıkçı Limanı’na geri döndü. Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tekne ile çarpışan balinanın durumu ise bilinmiyor.

Kaynak: İHA

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