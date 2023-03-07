Irak’ta terör saldırısı: 8 ölü

Irak’ın Diyala ilinde meydana gelen terör saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

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Irak’ta terör saldırısı: 8 ölü

Irak yerel kaynakları, Bağdat’ın 57 kilometre kuzeydoğusundaki Diyala ilinin El-Mikdadiye ilçesinde bir din adamının ailesinin bulunduğu araca saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Saldırının yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu meydana geldiği belirtilirken, saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Iraklı güvenlik yetkilileri, saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu düşünüyor.

Kaynak: İHA

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