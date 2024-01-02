Japonya'da yolcu uçağıyla sahil güvenlik uçağı çarpışmıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Sosyal medyaya ve dış basın yansıyan görüntülerde Japonya'da bir uçağın pistteyken alevlere teslim olduğu görüldü.

Son Güncelleme:
><

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda yolcu uçağıyla çarpışan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) ait uçaktaki 5 personelin hayatını kaybettiği, pilotun ise ağır yaralandığı açıklandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'na iniş yapan Japon Hava Yolları’na ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak ile pistteki Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) ait MA-722 tipi uçağın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazanın detayları netleşmeye başladı.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait uçağın dün ülkede meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Niigata Havalimanı'na yardım malzemesi taşımak üzere havalimanında olduğu açıklandı. Sahil güvenlik uçağındaki 5 mürettebatın hayatını kaybettiği, uçağın pilotunun ise ağır yaralandığı duyuruldu.

TÜM PİSTLER KAPATILDI

Japon Hava Yolları’na ait uçaktaki 379 yolcu ve mürettebat ise tahliye edilirken, Japonya Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nde kriz masası kuruldu. Haneda Havalimanı yönetimi de kazanın ardından tüm pistleri geçici olarak hava trafiğine kapattı.

Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. Hokkaido Adası'nda yer alan Sapporo şehri yakınındaki New Chitose havaalanından yerel saatle 16.00'da havalanan yolcu uçağının saat 17.47'de Haneda Havalimanı'na iniş yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Japonya Yangınlar
Son Güncelleme:
Japonya'daki depremlerde can kaybı 48'e yükseldi Japonya'daki depremlerde can kaybı 48'e yükseldi
İsrail'de üniversiteler yeniden eğitime başladı İsrail'de üniversiteler yeniden eğitime başladı
Emeklilere yeni ek ödeme: 12500 TL anında hesaplarına geçecek Emeklilere yeni ek ödeme: 12500 TL anında hesaplarına geçecek
Astım, bronşit, nefes darlığı bir çok sorunu önlüyor! 1 kaşığı bile etkili Astım, bronşit, nefes darlığı bir çok sorunu önlüyor! 1 kaşığı bile etkili
İtalya'nın en yaşlı adamı Tripoli Giannini, 111 yaşında vefat etti İtalya'nın en yaşlı adamı, 111 yaşında vefat etti
Güney Kore’de ana muhalefet lideri boynundan bıçaklandı Güney Kore’de ana muhalefet lideri boynundan bıçaklandı
ÇOK OKUNANLAR
'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı 'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı
Ülkeyi terk edip ABD'ye yerleşen Mete Horozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı Ülkeyi terk edip ABD'ye yerleşen Mete Horozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı
Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri!
İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir' İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir'
Sanat dünyasının acı yılı: 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler