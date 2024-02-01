Japonya'da yine uçak kazası!

Japonya'da ANA firmasına ait iki yolcu uçağı, Osaka'da havalimanı pistinde çarpıştı.

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Japonya'da yine uçak kazası!

Japonya'da All Nippon Airways'e (ANA) ait yolcu uçakları, Osaka'da havalimanında çarpıştı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, kaza, yerel saatle 10.10'da Itami Havalimanı'nda meydana geldi.

İç hatlar terminalinin pistindeki kazada, mürettebat ve yolculardan yaralanan olmadı. Uçaklar küçük çaplı zarar gördü.

Osaka ile Hyogo eyaleti arasındaki Itami Havalimanı, eski başkent Kyoto'ya en yakın havalimanı olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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