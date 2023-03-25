Japonya, Çin'i 'en büyük stratejik meydan okuma' olarak nitelendirecek

Japonya, yıllık dış politika raporunda, Çin'in bölgesel nüfuzunu "en büyük stratejik meydan okuma" olarak nitelendirecek

Japonya, Çin'i 'en büyük stratejik meydan okuma' olarak nitelendirecek

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında, Japon hükümeti, yıllık dış politika raporunun son baskısında endişe düzeyini yükseltecek.

Resmi Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığının "Diplomatik Bluebook 2023" raporunda, Çin'in nüfuzuna yönelik vurgu güçlendirilecek.

Buna göre Çin'e karşı 2022'de kayda geçen "güçlü güvenlik endişeleri taşındığı" mesajı, Çin'in "en büyük stratejik meydan okuma" olduğu şeklinde güncellenecek.

Raporda, "Pekin'in diplomatik duruşu ve askeri faaliyetleri Japonya ve uluslararası toplum için ciddi endişe meselesidir" ifadesi kullanılacak.

Rusya-Ukrayna krizi sonrası Pekin-Moskova ilişkilerinin derin endişeye yol açtığı kaydedilecek raporda Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemi vurgulanacak.

Yıllık raporun, Başbakan Kişida Fumio kabinesinin onayı sonrası nisanda yayımlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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