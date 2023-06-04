Japonya ve Avustralya'dan kritik imza

Çin'in bölgesel askeri nüfuzunu artırdığı Hint-Pasifik bölgesinde, Japonya, savunma işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yazukazu ile Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Singapur'daki Shangri-La Diyaloğu marjında görüştü. Hamada ve Marles, Japonya ve Avustralya arasında savunma teknolojileri kapsamlı işbirliğinin artırılması amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Bu kapsamda, savunma teçhizatlarına ilişkin ortak teknik araştırmalar yürütülmesi ve prosedürlerin kolaylaştırılması hedefleniyor. İki ülke, Ocak 2022'de , karşılıklı ülke topraklarında ortak tatbikat ve afet kurtarma kapsamlı askeri güçlerin konuşlandırılmasını kapsayan anlaşma imzalamıştı.

SHANGRI-LA DİYALOĞU

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) düzenlenen Shangri-La Diyaloğu, 2-4 Haziran Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen foruma, 40'ı aşkın ülkeden 600'den fazla hükümet temsilcisi, savunma bakanları, askeri yetkililer, güvenlik uzmanları katılıyor.