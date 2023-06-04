Belçika Başbakanı De Croo bisikletten düştü, hastaneye kaldırıldı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun bisikletten düşerek yaralandığı ve bir süre bilincini kaybettiği açıklandı. Hastaneye kaldırılan De Croo'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Belçika Başbakanı De Croo bisikletten düştü, hastaneye kaldırıldı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, evinin yakınında geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, cumartesi günü akşamüstü oğluyla başkent Brüksel'e yaklaşık 60 kilometre mesafedeki bir köyde bulunan evinin yakınlarında bisiklete binen De Croo'nun, kaza geçirerek bisikletten düştüğü aktarıldı.

Kafasını yere çarpan ve kısa bir süre bilincini kaybeden 47 yaşındaki De Croo, yakınlardaki Gent Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan testlerde Başbakan'ın durumunun iyi olduğu belirlendi. Hafif yaralanan De Croo, birkaç saat sonra hastaneden taburcu edildi.

Başbakan De Croo'nun pazar gününü dinlenerek geçireceği, kazanın gelecek haftaki programını etkilemeyeceği açıklandı.

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