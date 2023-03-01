Japonya’nın ada sayısı 2 kattan fazla arttı

Japonya’da 1987’den bu yana 6 bin 852 olarak bilinen ada sayısı, yapılan son sayımla birlikte 14 bin 125’e yükseldi.

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Japonya’nın ada sayısı 2 kattan fazla arttı

Japonya’da, 1987’den bu yana 6 bin 852 olarak bilinen ada sayısı, 14 bin 125’e yükseldi. Ülkenin ulusal arazi haritalama ve ölçümünden sorumlu kuruluşu Japonya Uzamsal Bilgi Kurumu (GSI) 36 yıl önce Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından sayılan ülke sınırlarındaki adaları, son teknolojik imkanları da kullanarak yeniden mercek altına aldı.

Yapılan incelemede ülkede toplam 14 bin 125 ada olduğu tespit edildi. Yalnızca 100 metrekare üzeri alana sahip doğal adaların hesaba katıldığı son sayımda Nagasaki eyaleti bin 479 ile en çok adaya sahip eyalet olurken, onu bin 473 ile ülkenin kuzeyindeki Hokkaido eyaleti izledi.

Kagoshima eyaleti bin 256 ada ile listede üçüncü sırada yer alırken, Iwate eyaletinde 861, Okinawa eyaletinde ise 691 adanın olduğu belirlendi. Ülke sınırları içindeki ada sayısının 2 kattan fazla artmasının, inceleme ve gözlem teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

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