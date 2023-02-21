Japonya, rıza yaşını 13'ten 16'ya yükseltmeyi hedefliyor

Japonya’da geçen yıllarda çok sayıda tecavüz suçlusunun beraat etmesinin tepki çekmesinin ardından Adalet Bakanlığı’na bağlı bir panel, rıza yaşının 13’ten 16’ya yükseltilmesini teklif etti.

Japonya, rıza yaşını 13'ten 16'ya yükseltmeyi hedefliyor

BBC’de yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı’na bağlı panelin teklifi çocuk istismarının önüne geçmeyi ve tecavüz tanımını genişletmeyi hedefledi. Rıza yaşının 13’ten 16’ya yükseltilmesini hedefleyen teklifte tecavüz vakalarında zamanaşımı süresi de 10 yıldan 15 yıla uzatılıyor.

Japonya, şu an gelişmiş ülkeler arasında en düşük rıza yaşına sahip ülke durumunda. Almanya ve İtalya’da bu yaş 14, Yunanistan ve Fransa’da bu yaş 15, Britanya ve çok sayıda ABD eyaletinde ise bu yaş 16. Türkiye’de ise rıza yaşı 18.

Japonya’nın mevcut yasalarında tecavüze uğrayan kişilerin olay sırasında “şiddet ve korkutma” olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

Adalet Bakanlığı paneli bu tanımı tamamen değiştirmese de içine “zehirlenme, uyuşturucu verilmesi, psikolojik baskı” gibi maddeler ekledi.

Japonya’da tecavüz vakalarının çok sayıda beraatle sonuçlanması sonucu 2019 yılında ülke genelinde protestolar yaşanmıştı. 

Alec Baldwin hakkında istenen hapis cezası süresi düşürüldü Alec Baldwin hakkında istenen hapis cezası süresi düşürüldü
Zelenskiy: Zaferle sonuçlanacak kısa bir savaşa hazırlanıyoruz Zelenskiy: Zaferle sonuçlanacak kısa bir savaşa hazırlanıyoruz
Maya derdi yok. 33 yıllık ustadan.. Lezzetli pratik poğaçanın sırrı Maya derdi yok. 33 yıllık ustadan.. Lezzetli pratik poğaçanın sırrı
Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız Affetmekte zorlanan 4 burç insanı.. Onlara asla yanlış yapmamalısınız
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak
Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' Prof. Ahmet Ercan tek tek anlattı, sunucu kendini tutamadı: 'Vay anasını'
Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir' Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı? AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?
Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlü isimler Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlüler