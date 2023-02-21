Japonya, rıza yaşını 13'ten 16'ya yükseltmeyi hedefliyor

BBC’de yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı’na bağlı panelin teklifi çocuk istismarının önüne geçmeyi ve tecavüz tanımını genişletmeyi hedefledi. Rıza yaşının 13’ten 16’ya yükseltilmesini hedefleyen teklifte tecavüz vakalarında zamanaşımı süresi de 10 yıldan 15 yıla uzatılıyor.

Japonya, şu an gelişmiş ülkeler arasında en düşük rıza yaşına sahip ülke durumunda. Almanya ve İtalya’da bu yaş 14, Yunanistan ve Fransa’da bu yaş 15, Britanya ve çok sayıda ABD eyaletinde ise bu yaş 16. Türkiye’de ise rıza yaşı 18.

Japonya’nın mevcut yasalarında tecavüze uğrayan kişilerin olay sırasında “şiddet ve korkutma” olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

Adalet Bakanlığı paneli bu tanımı tamamen değiştirmese de içine “zehirlenme, uyuşturucu verilmesi, psikolojik baskı” gibi maddeler ekledi.

Japonya’da tecavüz vakalarının çok sayıda beraatle sonuçlanması sonucu 2019 yılında ülke genelinde protestolar yaşanmıştı.