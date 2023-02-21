Alec Baldwin hakkında istenen hapis cezası süresi düşürüldü

ABD’nin New Mexico eyaletinde savcılar, film çekimi sırasında provada silahı ateşleyerek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin hakkında istenen beş yıl hapis cezasını düşürme kararı aldı.

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Alec Baldwin hakkında istenen hapis cezası süresi düşürüldü

The Guardian’da yer alan habere göre, film setinde hata sonucun görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne sebep olan Alec Baldwin hakkında istenen beş yıl ceza düşürüldü. Kasıtsız adam öldürme suçundan yargılanan Baldwin, suçlu bulunursa en fazla 18 ay hapis cezası alacak.

Savcıların kararı, Baldwin’in avukatlarının mahkemeye sunulan ateşli silahların genişletilmesi kanunun olayın gerçekleştiği tarihte eyalet yasalarında yürürlükte olmadığını belirtmesinin ardından geldi.

Baldwin'in avukatları, kendisine karşı açılan davada ateşli silah takviyesinin kullanılmasının, ABD anayasasındaki bir eylemin yasal cezalarının geriye dönük olarak değiştirilmesini yasaklayan bir hükmünü ihlal etmesi nedeniyle anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.Santa Fe savcıları, Baldwin'in hukuk ekibiyle hukuki ihtilaflardan kaçınma kararı aldıklarını söyledi.

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