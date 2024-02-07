Japonya alarmda! Radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nden radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton suyun sızdığı belirlendi.

Japonya alarmda! Radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nde, biriken kirli sudan radyoaktif maddeleri arındıran sistemin bulunduğu binanın havalandırmasında sızıntı saptandı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton kirli suyun, binanın havalandırma çıkışı etrafına sızdığı tespit edildi. Sisteme kirli su akışının durdurulmasıyla, sızıntı kesildi.

Santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) yetkilileri, suyun, "sezyum ve stronsiyum dahil 22 milyar bekerel radyoaktif madde içerebileceği" tahmininde bulundu.

Radyoaktif madde içeren suyun büyük bir kısmı toprağa sızarken, yakın bölgedeki drenaj kanallarındaki incelemelerde önemli düzeyde anormallik saptanmadı.

İşletici firmanın, suyun sızdığı bölgeyi "girilmez" statüsüne aldığı, bu bölge ve çevresindeki toprağın toplanması dahil prosedürleri ivedilikle başlattığı aktarıldı.

ATIK SU TAHLİYESİ

TEPCO, santraldeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasını Ağustos 2023'te başlattı. Boşaltımın ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım'da tamamlandı.

Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor. Marta kadar toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılacak.

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

2011'de 9 büyüklüğünde deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral etrafı tahliye bölgesi ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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