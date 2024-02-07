İsrail Suriye hava sahasına saldırdı

İsrail Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.30'da Humus'un merkezi ve kırsaldaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Açıklamada "Hava savunma sistemlerimiz Lübnan tarafından gelen düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda birkaç sivil öldü. Maddi hasarla birlikte yaralananlar da var" denildi.

Suriye Savunma Bakanlığı da İsrail'in Humus'a düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralanan siviller olduğunu duyurdu.

Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3'ü sivil 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.