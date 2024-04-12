İtalya'daki hidroelektrik santralindeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Suviana Gölü'ndeki Bargi hidroelektrik santralinde 9 Nisan'da meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

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İtalya'daki hidroelektrik santralindeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Suviana Gölü'nde bulunan Bargi hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı arttı.

Rainews24 kanalının haberine göre, dalgıçlar kayıp 4 kişiden 3'ünün cesedini buldu. Böylece faciada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Arama çalışmaları devam ederken umutların azaldığı belirtildi. Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor ve incelemeler devam ediyor.

İşçi Ölümleri Protesto Edildi

Ülkedeki iş kazalarında gerçekleşen işçi ölümleri bugün yapılan genel grevle protesto edildi. Ayrıca Bargi hidroelektrik santralindeki patlamada en az 6 işçinin yaşamını yitirmesi nedeniyle Bolonya kentinde protesto yürüyüşü yapıldı.

Ülkenin önde gelen sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonu ile İtalyan İşçi Birliğinin düzenlediği yürüyüşte işçiler, "Artık yeter" yazılı pankartlar taşıdı.

Sendika temsilcileri santralde ölenlerin taşeron işçiler olduklarını iddia etse de Enel şirketi bunu kabul etmedi.

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