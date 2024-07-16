İtalya'da Aşırı Sıcaklar Can Aldı! 13 Kentte Kırmızı Alarm Verildi

İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle dört kişi hayatını kaybetti.

İtalya basınına yansıyan haberlerde, geçen haftadan beri etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcakların iki bölgede can kayıplarına yol açtığı kaydedildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Puglia bölgesinde üç kişi, başkent Roma'da ise bir kişi aşırı sıcaklar sebebiyle yaşamını yitirdi. Ölenlerin hepsinin erkek olduğunu ve yaşlarının 68 ile 82 arasında değiştiği bilgisi verildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle güneydeki kentlerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üstünde seyrettiği aktarıldı.

13 KENTTEKİ RİSK SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Öte yandan, İtalya Sağlık Bakanlığı da başkent Roma, Floransa, Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste ve Viterbo olmak üzere 13 kentin risk seviyesini aşırı sıcaklar nedeniyle için 'kırmızı' olarak güncelledi ve bu kentlerde yaşayanları, sıcaklara dikkat etmesi konusunda uyardı. Aşırı sıcaklar kırsal kesimlerde orman yangınlarına da yol açtı. İtalyan Dire ajansının haberinde, 2024'te şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık ve makilik alanın yandığı belirtildi.