Dünyada Yalnızca 6 Tane Var! Yeni Zelanda'da Karaya Vurdu

Dünyada şu ana kadar sadece 6 örneği olduğu tahmin edilen 'gagalı balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu. Balinanın tür kimliğinin belirlenmesinin birkaç hafta süreceği bildirildi.

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Dünyada Yalnızca 6 Tane Var! Yeni Zelanda'da Karaya Vurdu

Yeni Zelanda Koruma Bakanlığı’ndan (DOC) yapılan açıklamada, 4 Temmuz Perşembe günü, bakanlık personeli tarafından Taiari Ağzı yakınlarında yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir tür gagalı balinanın kıyıya vurduğu bildirildi. Yapılan incelemeler ve DOC deniz memelileri uzmanlarıyla yapılan istişareler sonucunda, bu canlının erkek bir kürek dişli balina olduğu anlaşıldı. DOC tarafından yapılan açıklamada, 'Bu tür hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemektedir' denildi.

DÜNYADA SADECE 6 ÖRNEĞİ VAR

DOC Coastal Otago Operasyon Müdürü Gabe Davies, “Kürek dişli balinalar modern zamanların en az bilinen büyük memeli türlerinden biridir. Dünya çapında 1800'lerden bu yana sadece 6 örnek belgelenmiştir ve bunlardan biri hariç hepsi Yeni Zelanda'dandır” ifadelerini kullandı.

TÜR KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK

DOC, genetik örneklerle türün belirlenmesi sürecinin birkaç hafta ya da bir ay kadar sürebileceğini ifade ederek, “Genetik örnekler, Yeni Zelanda Deniz Memelileri Doku Arşivi'nin küratörleri olarak Auckland Üniversitesi'ne gönderildi. DNA'nın işlenmesi ve nihai tür kimliğinin onaylanması birkaç hafta veya ay sürebilir. Bu tür ilk kez 1874 yılında Rēkohu'daki (Chatham Adaları) Pitt Adası'ndan toplanan sadece bir alt çene ve iki dişten tanımlanmıştır. Balina, bir sonraki adımlara karar verilene kadar kalıntıların korunması amacıyla şu anda soğuk hava deposunda tutulmaktadır” dedi.

Kaynak: DHA

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