İtalya'da 7 Kent İçin Aşırı Sıcaklık Uyarısı: Kırmızı Alarm Verildi

İtalya'yı etkisi altına alan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yetkililer 7 kent için 'kırmızı' alarm verdi.

İtalya'da 7 Kent İçin Aşırı Sıcaklık Uyarısı: Kırmızı Alarm Verildi

İtalya'yı etkisi altına alan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yetkililer 7 kentte en yüksek risk seviyesi olan 'kırmızı' alarmı verdi.

Sağlık Bakanlığınca, ülkede yarından itibaren etkili olacak Afrika sıcaklarına ilişkin uyarı yayımlandı. Uyarıda, özellikle yarın için başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste'nin olduğu 7 kent için "kırmızı" alarm verildi. Söz konusu uyarının, sadece zayıf ve savunmasız kişiler için değil herkesi kapsadığı belirtildi.

Basındaki haberlerde de Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların, ülke genelinde yarından itibaren 10 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahminine yer verildi.

Aşırı sıcak havaların Sicilya ve Sardinya adalarında 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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