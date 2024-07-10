İsrail Katliama Devam Ediyor: Can Kaybı 38 bin 295'e Çıktı

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 295'e ulaştı. Yaralananların sayısı ise 88 bin 241'e çıktı.

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İsrail Katliama Devam Ediyor: Can Kaybı 38 bin 295'e Çıktı

İsrail’in saldırılarında Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 295'e çıktı. Gazze’ye son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 52 Filistinli daha hayatını kaybederken, 208 Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 278 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 208 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 295'e, yaralananların sayısının da 88 bin 241'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğü bombardımanların büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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