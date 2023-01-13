İsveç, Türkiye'nin istediği dört kişinin iade talebini reddetti

İsveç'te mahkeme Türkiye'nin 2016 yılındaki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu FETÖ ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği dört kişinin iade talebini reddetti.

İsveç'in TT haber ajansında dün yayımlanan habere göre iade talepleri 2019 ve 2020 yıllarında, yani İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin Ankara'nın iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliklerine ilişkin kaygılarını gidermek üzere üçlü muhtıra imzalamasından önce yapıldı.

HÜKÜMET MAHKEME KARARINA UYMAK ZORUNDA

Haberde, İsveç yüksek mahkemesinin geçen yaz bu dört kişinin iadesinin yapılamayacağına karar verdiği ve hükümete bu karara uymaktan başka seçenek bırakmadığı belirtildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı bu haberin yazıldığı sırada konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

BÜLENT KENEŞ TARTIŞMASI

Türkiye, geçen ay, yüksek mahkemenin FETÖ üyesi gerekçesiyle istediği Bülent Keneş'in iadesini engelleme kararı almasını olumsuz bir gelişme olarak nitelemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylanması için Keneş'in iadesini şart koşmuştu.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'ya katılmak için başvuruda bulunmuştu ancak üye olabilmeleri için Türkiye de dahil olmak üzere NATO üyesi 30 ülkenin onayı gerekiyor.