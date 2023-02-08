İsveç, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılmasına bu kez izin vermedi

Aşırı sağcı ırkçı politikacı Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç polisi, yine büyükelçilik önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen başka bir kişinin başvurusunu reddetti.

Stockholm emniyetinin basın sözcüsü Ola Österling, bir kişinin Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için istediği izne olumsuz yanıt verildiğini açıkladı.

“EYLEM İZNİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDE KARAR ALDIK”

Österling, "Karar vermeden önce İsveç İstihbarat Kurumu SEPO ile bu konuda bir diyaloğumuz oldu. Neticesinde söz konusu kişiye eylem izni verilmemesi yönünde karar aldık" dedi.

İzni isteyen kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 21 Ocak günü Danimarkalı Sıkı Yön Partisi'nin ırkçı lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkeden tepki gösterilmişti. Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kaynak: AA