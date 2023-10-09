İşte İsrail'e kâbusu yaşatan isim: Ölüm listesinde ilk sırada! Lakabı misafir...

Hamas'ın İsrail'e karşı son yılların en büyük operasyonunu düzenlemesinin yankıları sürüyor. Hamas'ın operasyonu sonrası İsrail misillemede bulundu. Gazze'yi hedef alan İsrail jetleri yüzlerce sivilin ölümüne neden oldu.

Dünya 'İsrail nasıl hazırlıksız yakalandı' sorusuna yanıt ararken Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonrasında gözler 'Misafir' lakaplı isme çevrildi.

Saldırının arkasındaki isim olarak nitelendirilen Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın liderini mercek alına alan İngiliz Financial Times dikkat çeken bir habere imza attı.

'Misafir: İsrail’e düzenlenen ölümcül saldırının arkasındaki mimar' başlıklı haberde Deif’in İsrail istihbaratına yakalanmamak için her gece başka bir Filistinlinin evinde kaldığı belirtildi.

ÖLÜM LİSTESİNDE İLK SIRADA

İsrail'in ölüm listesinde ilk sırada yer alan Deif ise öldürülemedi. Amerikan New York Times gazetesine konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Hidai Zilberman, "Operasyon boyunca Muhammed Deif'i öldürmeye çalıştık" dedi.

BBC'ye konuşan İsrail ordusundan bir yetkili de, çatışmalar sırasında iki kez Deif'i öldürmeye çalıştıklarını söyledi. Deif, 20 yıldır bilinen yedinci suikast girişiminden de kurtulmayı başardı. İsrail ordusu, yıllardır süren bu fare-kedi oyununda hedefe ulaşamadığı için öfkeli.

HAMAS KURULURKEN ÖRGÜTE KATILDI

Deif 1980'lerin sonunda Hamas kurulurken örgüte katıldı. İsrail'e karşı silahlı mücadeleye inanan Deif, örgütün askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nda hızla yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski terörle mücadele danışmanları arasında yer alan güvenlik uzmanı Matthew Levitt, Deif için "Hamas'ın içinde sertliğiyle tanınan biri" diyor; onun Hamas'ın 1990'larda öldürülen "mühendis" lakaplı bomba uzmanı komutanı Yahya Ayyaş'a yakın bir isim olduğunu söylüyor.

'KRİTİK ROLE SAHİP, EŞSİZ BİRİ'

BBC'ye bilgi veren İsrail ordusundan bir yetkili Deif'e yönelik çalışmalarının devam ettiğini fakat konunun gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceklerini söyledi. Güvenlik uzmanı Levitt, İsrail'in pes etmemesine şaşırmıyor. Öte yandan İsrail'in başarısız suikast girişimlerinin Deif'i daha efsanevi bir hâle getireceğini söylüyor:

'İsrail'in onu yok etmek istemesinin ana nedeni eski toprak olması, öyle bir saygınlığı var. Başından beri örgütte olan kıdemli militanların sayısı az. O açıdan eşsiz biri.'