Hizbullah'tan İsrail'e saldırmama konusunda şartlı güvence!

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını söyledi.

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Hizbullah'tan İsrail'e saldırmama konusunda şartlı güvence!

Buhabib, Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Evsat gazetesine verdiği demeçte Hizbullah Hareketi'nin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı saldırıya müdahil olması ihtimalini değerlendirdi.

Lübnan hükümetinin Hizbullah'tan Gazze'deki savaşa müdahil olmaması yönünde güvence aldığını belirten Buhabib, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'a taciz ve saldırıda bulunmaması halinde savaşa müdahil olmayacağını belirtti.

HİZBULLAH'TAN 'TARAFSIZ DEĞİLİZ' AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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