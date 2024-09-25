İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırıları Düzenledi İddiası

İsrail’in Gazze ve Lübnan saldırıları Orta Doğu’yu savaşa sürüklüyor. Şimdi de İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin batısındaki Tartus ilinde birden fazla noktaya hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.

İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırıları Düzenledi İddiası

Suriye rejimine yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Tartus'ta çok sayıda askeri noktayı hedef aldığını iddia etti. Saldırıların sürdüğü ve rejime ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye devam ettiği ileri sürüldü. İsrail ve Şam yönetiminden olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait savaş uçakları 9 Eylül'de Suriye'nin Hama ve Tartus illerinde birden fazla askeri noktaya 15 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 16 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı. Tartus ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA

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