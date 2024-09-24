İsrail'den Lübnan'a Yeni Saldırı! Hizbullah Komutanı İbrahim Kubeysi Öldürüldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde bir binanın 4 ve 5. katlarını hedef aldı.

Söz konusu saldırı, İsrail’in bir hafta içinde Beyrut'a düzenlediği üçüncü saldırı oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyrut'u hedef alan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Açıklamada saldırıya ilişkin detayların daha sonra bildirileceği belirtildi.

Hedef alınan Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin de Beyrut'taki İsrail saldırısında öldüğü açıklandı. Kubeysi'nin örgütün roket birimininin lideri olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA