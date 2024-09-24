Kremlin: 'Orta Doğu'daki Durumdan Endişe Duyuyoruz'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve Orta Doğu’daki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peskov, İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla Orta Doğu’da gelinen durumun son derece tehlikeli olduğunu ve endişe duyduklarını söyledi.

'BARIŞ YOLU TEK BİR ÜLKENİN TEKELİNDE'

İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmasını 'potansiyel olarak son derece tehlikeli' olarak nitelendiren Peskov, "Barış yolu ülkelerden birinin tekelinde ve şu ana kadar herhangi bir başarıdan söz edilemiyor. Halihazırda herhangi bir olasılık da belirleyemiyoruz. Bu da muhtemelen durumu daha da potansiyel olarak tehlikeli hale getiriyor" dedi.

ZELENSKİY'DEN KONU AÇILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bir televizyon kanalına verdiği röportajda, çatışmaların sona ermesinin pek çok kişinin sandığından daha yakın olduğunu belirtmesine ilişkin ise Peskov, "Her savaş öyle ya da böyle barış ile biter. Bizim için hedeflerimize ulaşmanın başka alternatifi kesinlikle yok. Bu hedeflere öyle ya da böyle ulaşıldığında özel askeri operasyon tamamlanacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA