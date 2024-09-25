Fransa Talep Etti: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan Gündemiyle Toplanacak

Son bir hafta içinde iki kez İsrail’in saldırısına uğrayan Lübnan için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), toplanmaya karar verdi. Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.

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Fransa Talep Etti: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan Gündemiyle Toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak. Dönem Başkanı Slovenya Daimi Temsilciliği'nden edinilen bilgiye göre, oturum yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek. Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak. Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi. BMGK, 20 Eylül'de de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanında 50'si çocuk olmak üzere en az 558 kişinin öldüğü, bin 835 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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Kaynak: ANKA

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