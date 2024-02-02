'İsrail'den, Suriye'ye hava saldırısı' iddiası

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

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'İsrail'den, Suriye'ye hava saldırısı' iddiası

Suriye'deki rejimin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 04.20'de Şam'ın güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden gelen düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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