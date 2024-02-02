Hamas yetkilisi: “Ateşkes önerisine yanıt vermedik, üzerinde çalışılıyor”

Hamas Siyasi Büro Medya Danışmanı Taher al-Nono, İsrail ile muhtemel yeni esir takası anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazze'de ateşkes önerisine yanıt vermedik, hala üzerinde çalışılıyor” dedi.

Hamas yetkilisi: “Ateşkes önerisine yanıt vermedik, üzerinde çalışılıyor”

Hamas ve İsrail arasında muhtemel yeni esir takası anlaşmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Hamas Siyasi Büro Medya Danışmanı Taher al-Nono yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeren muhtemel anlaşmaya ilişkin Hamas’ın henüz yanıt vermediğini ve anlaşmanın üzerinde çalışmanın devam ettiğini belirtti. Al-Nono, "Müzakerelerin şu anki aşamasının sıfır olduğunu söylüyoruz ve aynı zamanda bir anlaşmaya vardığımızı da söyleyemeyiz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris’te Katarlı, ABD'li, İsrailli ve Mısırlı yetkililer arasında yapılan görüşmelere değinerek, Hamas’ın İsrail ile muhtemel yeni esir takası anlaşmasına dair teklifi "olumlu bir atmosferde" aldığını ve cevap beklediklerini ifade etmişti.

Etiketler
Hamas İsrail
Airfryer'da közlenmiş patlıcan nasıl yapılır? Bu yöntemle suyu içine hapsediyor Airfryer'da közlenmiş patlıcan nasıl yapılır? Bu yöntemle suyu içine hapsediyor
Lamborghini ailesinde 'gayrimeşru torun' ortaya çıktı: "Özel dedektif tuttum..." Lamborghini ailesinde 'gayrimeşru torun' ortaya çıktı: "Özel dedektif tuttum..."
Ece Uslu'dan kötü haber; Vedası hayranlarını çok üzdü Ece Uslu'dan kötü haber; Vedası hayranlarını çok üzdü
Biden, Filistinlere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırımı içeren kararı onaylandı Biden, Filistinlere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırımı içeren kararı onaylandı
ÇOK OKUNANLAR
İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı
Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun' Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun'
Sosyal medyada gündem olan görüntü: 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım' Sosyal medyada gündem olan görüntü: 'Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım'
Lütfü Savaş sessizliğini bozdu: Ben tartışılacak aday değilim Lütfü Savaş sessizliğini bozdu: Ben tartışılacak aday değilim
Lamborghini ailesinde 'gayrimeşru torun' ortaya çıktı: "Özel dedektif tuttum..." Lamborghini ailesinde 'gayrimeşru torun' ortaya çıktı: "Özel dedektif tuttum..."