İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 30 bine dayandı

İsrail ordusunun, halkı zorla aç bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 76 artarak 29 bin 954'e yükseldi.

İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 30 bine dayandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 145 günden bu yana devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Gazze'de dünden bu yana sivilleri hedef alan saldırılarında 76 Filistinlinin öldürüldüğü, 110 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 29 bin 954'e, yaralananların sayısının da 70 bin 325'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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