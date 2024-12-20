İsrail'in Saldırıları Sürüyor! Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 206'ya Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 441 gündür süren saldırılarında, hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 206'ya, yaralananların sayısı ise 107 bin 512'ye ulaştı.

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İsrail'in Saldırıları Sürüyor! Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 206'ya Yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 441 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 206'ya, yaralı sayısının ise 107 bin 206'ya yükseldiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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