İsrail'in Saldırıları Sürüyor! Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 206'ya Yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 441 gündür süren saldırılarında, hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 206'ya, yaralananların sayısı ise 107 bin 512'ye ulaştı.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 441 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 206'ya, yaralı sayısının ise 107 bin 206'ya yükseldiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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