İsrail'in Saldırıları Sürüyor! Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 206'ya Yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 441 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 206'ya, yaralı sayısının ise 107 bin 206'ya yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA