HTŞ ile Görüşecek ABD Heyeti Şam'da

HTŞ ile görüşecek olan ABD’li yöneticileri taşıyan uçak Şam’a ulaştı. Suriye’nin yönetimine gelen HTŞ ile çok sayıda ülke ve kurum çeşitlik şekillerde görüşme gerçekleştiriyor.

HTŞ ile Görüşecek ABD Heyeti Şam'da

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) diplomatları, Suriye'de geçici yönetimin yetkilileriyle gerçekleştirecekleri görüşme için Şam'a ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, eski Suriye Özel Temsilcisi Daniel Rubinstein ve ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger Carstens'in Şam'a ulaştığı duyuruldu.

Açıklamada, ABD'li diplomatların, Suriye'deki geçici yönetimin yetkilileriyle görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

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HTŞ YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmede temsilcilerin, Suriye'de kaybolan Amerikalı gazeteci Austin Tice hakkında bilgi alacağı belirtilen açıklamada, "Sivil toplum üyeleri, aktivistler, farklı toplulukların üyeleri ve diğer Suriyeli sesler de dahil olmak üzere Suriye halkıyla, ülkelerinin geleceğine yönelik vizyonları ve ABD'nin onlara nasıl destek olabileceği konusunda doğrudan temaslarda bulunacaklar" ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, diplomatların Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yetkilileriyle görüşme yapacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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