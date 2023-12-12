İsrail'in Refah'taki hava saldırılarında 6'sı çocuk, 12 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında, 6'sı çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Refah'taki hava saldırılarında 6'sı çocuk, 12 Filistinli hayatını kaybetti

Konuya ilişkin haber, Filistin haber ajansı WAFA'da yer aldı. Saldırıda, onlarca Filistinlinin yaralandığı da kaydedildi.

Refah kentine düzenlenen saldırıda, Harb ailesine ait, ez-Zuhur Mahallesi'ndeki evde yaşayan, 6'sı çocuk, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin, kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail güçlerinin, Refah kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladığı bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile güneyindeki Han Yunus kentine yoğun top atışları gerçekleştirdi.

ÇATIŞMALARIN GEÇMİŞİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e, 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 205 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere, 433 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA

Komşuculuk nedir bilmeyen 3 burç - Bu burçlarla aynı binadaysanız yandınız Komşuculuk nedir bilmeyen 3 burç - Bu burçlarla aynı binadaysanız yandınız
Hatalı demlendiğinde faydası yok oluyor! Ihlamurun faydasının gitmemesi için... Hatalı demlendiğinde faydası yok oluyor! Ihlamurun faydasının gitmemesi için...
AB’den İranlı 6 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım kararı AB’den İranlı 6 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım kararı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenler sayısı 18 bini geçti İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenler sayısı 18 bini geçti
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede!
Olayların adamı: Halil Umut Meler'e yumruk atan eski AKP milletvekili Faruk Koca kimdir? Halil Umut Meler'e yumruk atan eski AKP milletvekili Faruk Koca kimdir?
Halil Umut Meler'e saldıran başkan ne kadar ceza alabilir? Uzmanı yanıtladı Halil Umut Meler'e saldıran başkan ne kadar ceza alabilir? Uzmanı yanıtladı
TFF Başkanı Büyükekşi resmen açıkladı: Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler tatil edildi Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler tatil edildi
Ünlü teknik direktör, canlı yayında açıkladı: Faruk Koca, bana da yumruk attı Ünlü teknik direktör, canlı yayında açıkladı: Faruk Koca, bana da yumruk attı