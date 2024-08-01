İsrail'in Katliamı Sürüyor: Gazze'de Can Kaybı 39 Bin 480'e Çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 39 bin 480'e çıktığını bildirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 300 gündür sürdürdüğü saldırılarda 55 kişinin daha yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Katliamı Sürüyor: Gazze'de Can Kaybı 39 Bin 480'e Çıktı

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları 300 gündür sürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği bombardımanda 35 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği ve 55 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 480'e, yaralananların sayısının da 91 bin 128'e çıktığı kaydedildi.

HALA ENKAZ ALTINDA OLANLAR VAR

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

10 BİN FİLİSTİNLİ KAYIP

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında ölenlerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtilirken, saldırılar sonucu 10 bin Filistinlinin kayıp olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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