Yılan Balığı Yedi, Canından Oldu

Japonya'da bir restoranda yılan balığı yiyen bir kişinin yaşamını yitirdiği, 150'ye yakın kişinin de hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Yılan Balığı Yedi, Canından Oldu

Yetkililer, Japonya'nın Tokyo kentinde bir restoran zinciri tarafından satılan kızarmış yılan balığını yedikten sonra bir kişinin öldüğünü ve yaklaşık 150 kişinin de hastalandığını söyledi. Ağır semptomlar gösteren iki kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Tokyo yakınlarındaki Yokohama'da bulunan Keikyu isimli restoran, 150 müşterinin restoranın market bölümünde satılan yılan balığını yedikten sonra kusma ve ishal gibi semptomlar bildirdiğini açıkladı. Yokohama şehir sağlık merkezi, 90'lı yaşlardaki bir kadının semptomlar gösterdikten sonra öldüğünü ancak kesin ölüm nedeninin halen araştırıldığını söyledi.

700'DEN FAZLA PORSİYON SATILDI

Keikyu yetkilileri, mağazada bin 700'den fazla porsiyon ızgara yılan balığı satıldığını ifade etti. Yönetici Soichiro Tomita, bazı aşçıların plastik eldiven takmadığını kabul etti. Soruşturma tamamlanana kadar restoranın ve market bölümünün faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu belirtildi.

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