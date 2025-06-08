İsrail'in Katlettiği Gazzeli Çocuklar İçin Tel Aviv'de 'Sessiz Nöbet'

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Gazze’deki El Avde Hastanesi'nde çalışan sağlık yetkilileri, Gazze'nin güneyindeki Refah'ın batısında ABD destekli bir yardım dağıtım merkezi olan Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) yakınlarında, İsrail'in açtığı ateş sonucu dört Filistinlinin öldüğünü ve 70 kişinin yaralandığını söyledi. Gazze'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'nda bulunan bir diğer yardım dağıtım merkezi yakınlarında da İsrail'in açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

El Şifa Hastanesi'ndeki sağlık yetkililerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cabalya el-Balad'a düzenlediği saldırıda, 21 kişi öldü.

İsrail'in, Han Yunus'un el-Mevasi bölgesindeki çadırlara, insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda ikisi kız beş Filistinli öldü. Savaşın başlarında İsrail el-Mavasi'yi “güvenli bölge” ilan ederek yerinden edilmiş Filistinlileri toplu halde buraya taşınmaya zorlamıştı. Ancak şimdi İsrail’in, bu bölgeye düzenli olarak saldırılar düzenlediği bildirildi.

TEL AVİV'DE 'SESSİZ NÖBET'

İsrail’in Tel Aviv kentindeki Kaplan Caddesi’nde yaklaşık 400 kişi, İsrail’in 18 Mart’ta Hamas’a karşı yeniden başlattığı çatışmaların ardından Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için sessiz bir nöbet düzenledi. Hem İsrailli hem de Filistinli yüzlerce katılımcı, ellerinde öldürülen çocukların fotoğrafları ve mumlarla cadde boyunca yürüdü. Fotoğraflarda, her çocuğun adı, doğum yeri, ölüm yeri ve tarihi yer aldı.

Kaynak: ANKA