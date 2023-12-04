İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 899'a yükseldi

İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 15 bin 899 olarak açıklandı.

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 899'a yükseldi

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu 2 aya yaklaştı.

Operasyon sonrası gelişen savaşta İsrail güçleri, sivil noktaları hedef alarak sivil katliamlarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda 1 haftalık 'insani ara' verilse de saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 376 artarak 15 bin 899 olduğunu açıkladı.

Ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınların oluşturduğunu ekledi.

Kaynak: AA

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