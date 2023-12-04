İsrail: Türkiye'deki Hamas üyelerini de ortadan kaldıracağız

İsrail'in iç güvenlik servisi Shin Bet'in başındaki Ronen Bar, yıllar sürse bile yurt dışındaki Hamas üyelerini "ortadan kaldıracaklarını" söyledi.

İsrail: Türkiye'deki Hamas üyelerini de ortadan kaldıracağız

T24'ün aktardığı habere göre, İsrail kamu yayıncısı Kan'ın yayınladığı ses kaydında Bar'ın Lübnan, Türkiye ve Katar'daki Hamas üyelerinin peşine düşeceklerini söylediği duyuluyor.

Kayıtta Bar, "Kabine bize bir hedef belirledi; sokak ağzıyla Hamas'ı ortadan kaldırmak. Bu bizim Münih'imiz. Bunu Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de, Katar'da; her yerde yapacağız" ifadelerini kullanıyor.

Kan'ın haberinde Bar'ın bu açıklamaları nerede ve ne zaman yaptığı bilgilerine yer verilmedi.

Bar'ın "Bu bizim Münih'imiz" diyerek 1972 Münih Olimpiyatları'nda 11 İsrail Olimpiyat takımı mensubunun Filistinli Kara Eylül Örgütü tarafından öldürülmesine işaret ettiği düşünülüyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen geçen günlerde, "Hamas-IŞİD terör örgütü, sonraki gün Gazze'de var olmayacak. İsrail'in güvenliği için ve bölgede yaşayanlar için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere Gazze'yi Hamas'tan özgürleştireceğiz. Siz, bertaraf edilmeyen ve Gazze'den kaçan Hamas teröristlerini ülkenizde barındırabilirsiniz" demişti.

Kan'ın aktardığına göre Hamas, bu açıklamayla İsrail'in üst düzey yetkililerinin "bahsettiği kardeş ülkelerin egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiğini ve bu ülkelerin güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu" ifade etti.

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