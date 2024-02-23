Gazze'de can kaybı 29 bin 514'e yükseldi

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 104 artarak, 29 bin 514'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 29 bin 514'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 140 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte 104 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklama, toplam can kaybının 29 bin 514'e yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 160 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 616'ya çıktığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İsrail, Lübnan’da apartmana saldırdıİsrail, Lübnan’da apartmana saldırdıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail Filistin
Annelerin uyguladığı teknik çözüldü; Kekin çok daha iyi kabarmasını sağlayan tüyo Annelerin uyguladığı teknik çözüldü; Kekin çok daha iyi kabarmasını sağlayan tüyo
Çin ile ABD arasında 20 yıl sonra bir ilk Çin ile ABD arasında 20 yıl sonra bir ilk
Çin’de zincirleme kaza: 100’den fazla araç birbirine girdi Çin’de zincirleme kaza: 100’den fazla araç birbirine girdi
Sandık Kokusu dizisi karışıyor; Seyircileri ters köşe eden gelişme Sandık Kokusu dizisi karışıyor; Seyircileri ters köşe eden gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor! Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor!
La Liga'da sadece 25 dakika forma giyebildi: Real Madrid'de Arda Güler dönemi bitiyor La Liga'da sadece 25 dakika forma giyebildi: Real Madrid'de Arda Güler dönemi bitiyor
Fatih Erbakan, İstanbul'da AKP'yi desteklemek için ne istediklerini açıkladı Fatih Erbakan, İstanbul'da AKP'yi desteklemek için ne istediklerini açıkladı
Uzman isimden 'kar yağışı' açıklaması: 'Başımızı ağrıtacak gibi' Uzman isimden 'kar yağışı' açıklaması: 'Başımızı ağrıtacak gibi'
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Bu ilçelerde yaşayanlar, tedbirinizi alın! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Bu ilçelerde yaşayanlar, tedbirinizi alın!