Çin’de zincirleme kaza: 100’den fazla araç birbirine girdi

Çin’in Suzhou kentindeki otoyolda buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı. Bir aracın trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:
Çin’de zincirleme kaza: 100’den fazla araç birbirine girdi

Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde soğuk hava dalgası etkili odu. Otoyolda görülen buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi. Polis, 6’sı hafif olmak üzere 9 kişinin yaralandığını aktardı. Bir aracın otoyoldaki trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Polisin çarpmanın etkisiyle yere düşerek savrulduğu görüldü.

Çin Meteoroloji Dairesi, ülkenin orta ve güney bölgelerinde donma ve düşük sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çin Trafik kazası
Son Güncelleme:
Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü
İspanya’da 14 katlı binada yangın İspanya’da 14 katlı binada yangın
Köylü kadınların gizli tüyosu: Salçanın küflenmesini önleyen mutfak sırrı Köylü kadınların gizli tüyosu: Salçanın küflenmesini önleyen mutfak sırrı
Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor! Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor!
La Liga'da sadece 25 dakika forma giyebildi: Real Madrid'de Arda Güler dönemi bitiyor La Liga'da sadece 25 dakika forma giyebildi: Real Madrid'de Arda Güler dönemi bitiyor
Fatih Erbakan, İstanbul'da AKP'yi desteklemek için ne istediklerini açıkladı Fatih Erbakan, İstanbul'da AKP'yi desteklemek için ne istediklerini açıkladı
Uzman isimden 'kar yağışı' açıklaması: 'Başımızı ağrıtacak gibi' Uzman isimden 'kar yağışı' açıklaması: 'Başımızı ağrıtacak gibi'
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Bu ilçelerde yaşayanlar, tedbirinizi alın! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Bu ilçelerde yaşayanlar, tedbirinizi alın!