İsrail'den Kanlı Tuzak! Cenin Mülteci Kampı'nda Evleri Havaya Uçurdu

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başvurduğu şiddet, Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes sağlanmasının ardından giderek tırmandı.

Bölgedeki sivil yerleşim yerlerini ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip eden, saldırı altındaki Filistinlileri zorla göç ettiren ve hava saldırılarını artıran İsrail ordusu, 20 Ocak'tan itibaren saldırdığı Cenin'de de şiddetini bugün daha da artırdı.

PATLAYICILARLA HAVAYA UÇURDU

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı içinde birden fazla noktada sivil bölgelere patlayıcı döşeyerek binaları havaya uçurdu. Sosyal medyada, güçlü patlamaların kameraları titrettiği, gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı. Filistinli yerel kaynaklar, Cenin Mülteci Kampı'nda 20 binanın patlatıldığını aktardı.

Kaynak: AA