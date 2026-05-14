İsrail'den İran'a Yeni Saldırı Sinyali: Görevimiz Sona Ermedi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İran'daki görevimiz sona ermedi" sözleriyle İran'a yeniden saldırabileceklerinin sinyali verdi. Öte yandan ateşkese ve barış görüşmelerine rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre Katz, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, son bir yıl içinde "İran'ın darbeler aldığını" savundu.

'GÖREVİMİZ SONA ERMEDİ'

İran'a yeniden saldırabilecekleri imasında bulunan Katz, "İran'daki görevimiz sona ermedi, yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'daki işgaliyle ilgili olarak Katz, Lübnan'ın güneyindeki köylerdeki evlerin yok edildiğini öne sürdü.

Katz, Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) tehdidinin farkında olduklarını vurgulayarak, bu konuya odaklandıklarını kaydetti.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRIYOR

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

