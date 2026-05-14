Başbakan İstifa Etti, Hükümet Çöktü

Letonya Başbakanı Evika Silina, ekim ayında yapılacak genel seçimlerden önce istifasını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte koalisyon hükümeti de dağıldı.

Son Güncelleme:
Başbakan İstifa Etti, Hükümet Çöktü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Letonya Başbakanı Evika Silina, ekim ayında yapılacak genel seçimlerden önce istifa ettiğini bildirdi.

HÜKÜMET DAĞILDI

Silina'nın genel seçimlerden önce istifa etmesi ile koalisyon hükümeti dağıldı. Anayasa uyarınca başbakanı seçmekle görevli Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics’in, yarın parlamentodaki tüm partilerle bir araya geleceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Letonya istifa Koalisyon
Son Güncelleme:
İsrail ile Lübnan Arasındaki Müzakerelerin Üçüncü Turu Başladı Barış Müzakerelerinde Üçüncü Tur Başladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İran’da Korkutan Sarsıntı: Kirman Eyaletinde 5 Büyüklüğünde Deprem İran, 5 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia: 'Mutlak Butlan Çıkar, Kılıçdaroğlu Gelir Diye Bekliyordu' Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia
Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Özkan Yalım'ın İfadeleri Dosyaya Girdi Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon: 60 Gözaltı Kararı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon
21 İlde Eş Zamanlı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı 21 İlde Eş Zamanlı Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Tarihi Zirvede Şok Sözler: Şi Cinping Trump’ın Yüzüne Söyledi! 'Çatışabiliriz' Şi Cinping Trump’ın Yüzüne Söyledi! 'Çatışabiliriz'