Başbakan İstifa Etti, Hükümet Çöktü

Letonya Başbakanı Evika Silina, ekim ayında yapılacak genel seçimlerden önce istifa ettiğini bildirdi.

HÜKÜMET DAĞILDI

Silina'nın genel seçimlerden önce istifa etmesi ile koalisyon hükümeti dağıldı. Anayasa uyarınca başbakanı seçmekle görevli Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics’in, yarın parlamentodaki tüm partilerle bir araya geleceği bildirildi.

Kaynak: DHA