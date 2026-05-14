Başbakan İstifa Etti, Hükümet Çöktü
Letonya Başbakanı Evika Silina, ekim ayında yapılacak genel seçimlerden önce istifasını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte koalisyon hükümeti de dağıldı.
HÜKÜMET DAĞILDI
Silina'nın genel seçimlerden önce istifa etmesi ile koalisyon hükümeti dağıldı. Anayasa uyarınca başbakanı seçmekle görevli Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics’in, yarın parlamentodaki tüm partilerle bir araya geleceği bildirildi.
Kaynak: DHA
