İsrail'den Al Jazeera için kapatma kararı: Polis kanalın Kudüs'teki ofisini bastı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabinesi tarafından bugün yapılan oylamada, Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. İsrail polisi, hükümetin bugün aldığı karar üzerine kanalın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak ekipmanlarına el koydu.

Son Güncelleme:
İsrail'den Al Jazeera için kapatma kararı: Polis kanalın Kudüs'teki ofisini bastı

İsrail’de Nisan ayında aralarında Katar merkezli Al Jazeera’nin da bulunduğu kanalların yayınlarını “ulusal güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle yasaklama yetkisi veren yasa onaylanmıştı. İsrail, yasanın onaylanmasının ardından ilk adımı attı. Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesi tarafından bugün yapılan oylamada Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. İsrail hükümeti kararın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, “Liderliğimdeki hükümet oybirliğiyle şu kararı aldı: Kışkırtıcı Al Jazeera İsrail'de kapatılacak” ifadelerini kullandı.

Hamas heyeti, Kahire'den ayrıldı: Daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyorlarHamas heyeti, Kahire'den ayrıldı: Daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyorlarDünya

“KARAR DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Al Jazeera aleyhindeki kararın imzalandığını kaydederek, “Karar derhal yürürlüğe girecek. Aylardır, İsrail'de faaliyet gösterememeleri için her şeyi yaptım ve yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

İsrail'den Al Jazeera için kapatma kararı: Polis kanalın Kudüs'teki ofisini bastı - Resim : 2

POLİS KANALIN KUDÜS'TEKİ OFİSİNİ BASTI

İsrail polisi, Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Ambassador Oteli'ndeki geçici ofisine baskın düzenledi. Polis, Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerinin yasaklanası yönündeki hükümet kararını otel işletmesi ve Al Jazeera çalışanlarına beyan etti.

İsrail polisi ve İletişim Bakanlığı görevlileri, Al Jazeera televizyonunun buradaki ses, görüntü ve elektronik ekipmanlarına el koydu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de polis ve bakanlık yetkililerinin otele baskın düzenlediği anların görüntülerini sosyal medya hesabından "Al Jazeera'yı kapatıyoruz" ifadesiyle paylaştı.

Etiketler
televizyon İsrail Binyamin Netanyahu Gazze Filistin
Son Güncelleme:
Saf duygulara sahip 3 burç... Diğer insanlara karşı çok iyi niyetliler Saf duygulara sahip 3 burç... Diğer insanlara karşı çok iyi niyetliler
Hamas heyeti, Kahire'den ayrıldı: Daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyorlar Daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyorlar
Salon bitkilerinin çok daha canlı olmasını sağlayan 5 öneri. Çiçekçiler hep gizliyor Salon bitkilerinin çok daha canlı olmasını sağlayan 5 öneri. Çiçekçiler hep gizliyor
Brezilya’da sel felaketi: Can kaybı 75’e yükseldi, 103 kişiden haber alınamıyor Brezilya’da sel felaketi: Can kaybı 75’e yükseldi, 103 kişiden haber alınamıyor
ÇOK OKUNANLAR
Metruk binada kaçak tarikat yurdu: Gazetecileri görünce çocukları sakladılar Metruk binada kaçak tarikat yurdu!
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Erdoğan' eleştirisi: Yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni "Yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni"
Mustafa Sarıgül'den "2028 cumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusuna yanıt: Dikkat edin, geliyor Mustafa Sarıgül'den "2028 cumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusuna yanıt
Cem Garipoğlu’nun hapishanedeki son saatleri: İntihar etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı İntihar etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Seçil Erzan’a 8 milyon 750 bin TL'lik kaşeli, ıslak imzalı delil... İmzaladığı belgeyi hatırlayamadı! Seçil Erzan’a 8 milyon 750 bin TL'lik kaşeli, ıslak imzalı delil