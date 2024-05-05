Hamas heyeti, Kahire'den ayrıldı: Daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyorlar

Mısır’ın başkenti Kahire’de İsrail ile ateşkes müzakereleri için bulunan Hamas heyeti, istişareler için Katar’ın başkenti Doha’ya dönüyor.

Hamas heyeti, Kahire'den ayrıldı: Daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyorlar

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakereleri devam ederken, müzakereler için Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Hamas heyeti, istişareler için Katar’ın başkenti Doha’ya dönüyor.
Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, ateşkes anlaşmasına dair görüşmelerin Mısır’da sona erdiğini belirterek, heyetin Mısır’dan Katar’a doğru yola çıktığını ifade etti. Yetkili, "Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile yapılan toplantı sona erdi ve Hamas heyeti daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyor" dedi.

Hamas heyeti İsrail’in teklifine yanıt vermek için yarın Mısır’a gidecekHamas heyeti İsrail’in teklifine yanıt vermek için yarın Mısır’a gidecekDünya

Kaynak: İHA

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